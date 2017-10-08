Київська поліція виявила активних розповсюджувачів дитячого порно. ВІДЕО

Київська поліція виявила активних розповсюджувачів дитячого порно. ВІДЕО

22:00 08.10.2017

Поширенням забороненого відео в Інтернеті чоловіки займалися понад рік. Зловмисникам загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України, працівники столичного управління Департаменту кіберполіції спільно із слідчими Голосіївського управління поліції провели санкціоновані обшуки у помешканнях трьох місцевих жителів, які підозрюються у розповсюдженні дитячої порнографії.

Як повідомив начальник Київського управління Департаменту кіберполіції Сергій Кропива, правоохоронцям стало відомо, що заборонений контент кияни розповсюджували зі своїх домашніх комп’ютерів через пірингові мережі у Інтернеті. Загалом їх діяльність тривала більше року. На цей час поліцейські виявили більше одного терабайта відео дитячої порнографії.

«Чоловіки – мешканці Голосіївського району столиці, 30-ти, 35-ти та 50-ти років, нам пояснили, що розповсюдженням займалися виключно з метою підтримання позитивної статистики завантажень та відвантажень файлів у відповідних мережах у Інтернеті. І навіть, коли ми проводили обшуки, один із фігурантів намагався видалити відео зі свого комп’ютера та приховати злочин, але ми перешкодили і вилучені докази приєднали до кримінального провадження», - зазначив Сергій Кропива.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, за допомогою якої зловмисники розповсюджували заборонений контент. Це – три системні блоки та два жорсткі диски, які направили на експертизу.

«Робота кіберполіції Києва з виявлення подібних фактів не зупиняється. Ми спільно із правоохоронними органами США та Великобританії постійно виявляємо осіб, які займаються протиправною діяльністю, у тому числі і розповсюдженням забороненого відео, яке поширювали кияни. За даний вид злочину законом передбачено до 10-ти років позбавлення волі» - додав Сергій Кропива.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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