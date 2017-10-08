На Донеччині поліцейські затримали квартирних крадіїв. ВІДЕО

Правоохоронці кажуть – їм доволі швидко вдалося встановити причетних до майнових злочинів. Ймовірно це троє чоловіків з кримінальним минулим. Один з них звільнився лише 7 місяців тому. Якщо перерахувати за що саме чоловік сидів у в’язниці - доведеться зачитувати чи не всі розділи кримінального кодексу. Напевне чоловіки зустрілися на свободі і вирішили втрьох заробляти собі на життя - обчищати квартири.