Притягти Росію до відповідальності за злочини проти людяності – правозахисники розробили законопроект. ВІДЕО
Притягти Росію до відповідальності за злочини проти людяності – правозахисники розробили законопроект. ВІДЕО
Правозахисники розраховують, що після трьох років війни депутати нарешті приведуть українське законодавство у відповідність до міжнародних норм. Бо якщо цього не станеться, притягти Росію до відповідальності за страшні злочини, вчинені в Україні, буде неможливо.
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08.10.2017 | 22:00
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Притягти Росію до відповідальності за злочини проти людяності – правозахисники розробили законопроект. ВІДЕО
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