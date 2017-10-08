Правозахисники стали на захист власників нерозмитнених іномарок. ВІДЕО

Уповноважена Верховної ради з прав людини Валерія Лутковська вимагає у міністра внутрішніх справ Арсена Авакова припинити порушувати права власників автомобілів на іноземній реєстрації. Свої вимоги написали в листі. В ньому йдеться про те, що поліцейські навмисно зупиняють власників машин із так званими «євробляхами» та вимагають конфіденційну інформацію, а саме - номер телефону, місце реєстрації та вказати дату в’їзду на територію України. На думку правозахисників такі дії правоохоронців не припустимі, адже суперечать конституції та порушують права людини.