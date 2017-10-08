Від вибуху на макаронній фабриці у Сумах постраждали три людини. ВІДЕО

Свідки кажуть, звук було чутно за три кілометри, прогриміло так, що навіть затряслися сусідні будинки. Біля епіцентру надзвичайної події чимало уламків. Тут і шифер, і бите скло. Приміщення, де власне і стався вибух – майже повністю зруйновано.