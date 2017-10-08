У Харківській області горіла дев’ятиповерхівка. ВІДЕО
У Харківській області горіла дев’ятиповерхівка. ВІДЕО
Виклик про те, що у будинку за адресою вулиця Гагаріна 30 пожежа - рятувальники отримали вдень, о другій годині. Вже на місці події вони побачили – горять три квартири на восьмому поверсі.
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