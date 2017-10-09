У Криму ФСБ затримала чотирьох кримських татар. ВІДЕО

У Криму нові арешти. Після масштабних обшуків силовики затримали чотирьох кримських татар. Мова про Рената Сулейманова, Арсена Кубедінова та Сейрана Мустафаєва, ім’я четвертого поки не відоме. Російська ФСБ звинувачує їх у створенні екстремістського осередку. Нині їх допитують.