У Криму ФСБ затримала чотирьох кримських татар. ВІДЕО

У Криму ФСБ затримала чотирьох кримських татар. ВІДЕО

00:00 09.10.2017

У Криму нові арешти. Після масштабних обшуків силовики затримали чотирьох кримських татар. Мова про Рената Сулейманова, Арсена Кубедінова та Сейрана Мустафаєва, ім’я четвертого поки не відоме. Російська ФСБ звинувачує їх у створенні екстремістського осередку. Нині їх допитують. 

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