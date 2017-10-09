СБУ викрила спробу вербування українця спецслужбами РФ. ВІДЕО

СБУ викрила спробу вербування українця спецслужбами РФ. ВІДЕО

11:20 09.10.2017

Співробітники Служби безпеки України викрили спробу вербування спецслужбами Росії мешканця Чернігівської області.

Правоохоронці встановили, що українець нелегально працював у Росії і потрапив у поле зору спецслужб РФ, які тиском та погрозами примусили чоловіка погодитись на співпрацю.

Погрожуючи кримінальним переслідуванням за нелегальне працевлаштування, представники ФСБ змусили заробітчанина повернутися в Україну та зібрати інформацію про кількість особового складу і техніки українських військових підрозділів в прикордонних з Росією районах. Чоловік також мав надати відомості про засоби захисту державного кордону України, розміщення військових об’єктів та конфіденційні дані співробітників українських правоохоронних органів. Після виконання завдання він мав прибути до РФ та передати інформацію своїм «кураторам».

Повернувшись в Україну, чернігівець відразу зв’язався із співробітниками СБУ і надав свідчення стосовно обставин вербування іноземними спецслужбами та поставлених перед ним завдань.

Служба безпеки України закликає українців утриматися від візитів до Росії, адже факти вербування наших громадян російськими спецслужбами стають масовими.

Згідно зі статтею 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі строком до 15 років. Однак, враховуючи, що мешканець Чернігівщини не виконав злочинного завдання іноземних спецслужб і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок з ними та отримане завдання, суд задовольнив клопотання органів слідства і звільнив його від кримінальної відповідальності.

Співробітники Служби безпеки України викрили спробу вербування спецслужбами Росії мешканця Чернігівської області.

Правоохоронці встановили, що українець нелегально працював у Росії і потрапив у поле зору спецслужб РФ, які тиском та погрозами примусили чоловіка погодитись на співпрацю.

Погрожуючи кримінальним переслідуванням за нелегальне працевлаштування, представники ФСБ змусили заробітчанина повернутися в Україну та зібрати інформацію про кількість особового складу і техніки українських військових підрозділів в прикордонних з Росією районах. Чоловік також мав надати відомості про засоби захисту державного кордону України, розміщення військових об’єктів та конфіденційні дані співробітників українських правоохоронних органів. Після виконання завдання він мав прибути до РФ та передати інформацію своїм «кураторам».

Повернувшись в Україну, чернігівець відразу зв’язався із співробітниками СБУ і надав свідчення стосовно обставин вербування іноземними спецслужбами та поставлених перед ним завдань.

Служба безпеки України закликає українців утриматися від візитів до Росії, адже факти вербування наших громадян російськими спецслужбами стають масовими.

Згідно зі статтею 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі строком до 15 років. Однак, враховуючи, що мешканець Чернігівщини не виконав злочинного завдання іноземних спецслужб і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок з ними та отримане завдання, суд задовольнив клопотання органів слідства і звільнив його від кримінальної відповідальності.

За матеріалами прес-центру СБУ

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