СБУ ліквідувала потужне підприємство з виготовлення контрафактного алкоголю. ВІДЕО

СБУ ліквідувала потужне підприємство з виготовлення контрафактного алкоголю. ВІДЕО

21:30 09.10.2017

Співробітники СБ України спільно з фіскальною службою під процесуальним керівництвом прокуратури припинили діяльність міжрегіональної організованої групи, яка налагодила розгалужену мережу з виготовлення та реалізації контрафактного алкоголю.

Правоохоронці встановили, що до угруповання входило шестеро осіб, організатором якого був мешканець Мелітополя. Виробничі потужності з нелегального виготовлення фальсифікованого алкоголю зловмисники обладнали на території Запорізької, Київської та Дніпропетровської областей.

Оперативники спецслужби встановили, що у підпільних цехах «ділки» переробляли автомобільний омивач скла та отримували спирт, з якого потім й виготовляли контрафакт під марками відомих українських брендів. Співробітники СБ України задокументували, що зловмисники щодоби реалізовували до двох тисяч літрів фальсифікованого алкоголю.

Під час проведення двадцяти дев’яти обшуків у Запорізькій, Дніпропетровській областях та Києві правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення контрафактного алкоголю, понад десять тонн фальсифікованого спирту, півтори тисячі літрів виготовленої кустарним способом горілки та коньяків різних марок, дев’ять з половиною тонн слабоалкогольних напоїв загальною вартістю майже п’ять мільйонів гривень.

Вилучена алкогольна продукція направлена на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 204 Кримінального кодексу України.

У Могилів-Подільському на Вінниччині співробітники Служби безпеки України також затримали мікроавтобус з майже трьома тоннами спирту. Правоохоронці виявили автомобіль неподалік державного кордону на березі річки Дністер. Від автомобіля до берегової лінії було протягнуто гумовий шланг довжиною майже двісті метрів.

За виявленими фактами тривають слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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