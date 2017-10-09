У Смілі, що на Черкащині, під час пожежі загинув необачний молодик. ВІДЕО

09 жовтня о 00:10 на вулиці Севастопольська, в одноповерховому житловому будинку на 2-х господарів виникла пожежа.

Ще до приїзду рятувальників смілянської державної пожежно-рятувальної частини вогонь знищив покрівлю та перекриття.

На гасіння пожежі відповідно до плану залучення сил і засобів також були задіяні вогнеборці ДПД ПАТ НВП «СЕМЗ».

Спільними зусиллями рятувальників пожежу о 02:30 вдалося локалізувати, а о 03:25 повністю ліквідувати. Під час пожежі рятувальники винесли із будинку тіло 31-річного господаря.

На момент пожежі у 2-й половині будинку ніхто не знаходився.

Як стало відомо, причиною пожежі та загибелі чоловіка стала необережність під час паління.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області