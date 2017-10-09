У Смілі, що на Черкащині, під час пожежі загинув необачний молодик. ВІДЕО
У Смілі, що на Черкащині, під час пожежі загинув необачний молодик. ВІДЕО
09 жовтня о 00:10 на вулиці Севастопольська, в одноповерховому житловому будинку на 2-х господарів виникла пожежа.
Ще до приїзду рятувальників смілянської державної пожежно-рятувальної частини вогонь знищив покрівлю та перекриття.
На гасіння пожежі відповідно до плану залучення сил і засобів також були задіяні вогнеборці ДПД ПАТ НВП «СЕМЗ».
Спільними зусиллями рятувальників пожежу о 02:30 вдалося локалізувати, а о 03:25 повністю ліквідувати. Під час пожежі рятувальники винесли із будинку тіло 31-річного господаря.
На момент пожежі у 2-й половині будинку ніхто не знаходився.
Як стало відомо, причиною пожежі та загибелі чоловіка стала необережність під час паління.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області
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