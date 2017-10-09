У Києві не розминулись п’ять легковиків. Є постраждалі. ВІДЕО
У Києві не розминулись п’ять легковиків. Є постраждалі. ВІДЕО
Легковики Audi, Daewoo, Volkswagen, Mercedes і Mazda зіштовхнулися неподалік Шулявського мосту на проспекті Перемоги. Водії, як не дивно, у ДТП звинувачують патрульних поліцейських. Подробиці у сюжеті.
|
09.10.2017 | 20:50
|
09.10.2017 | 20:40
|
09.10.2017 | 16:40
|
09.10.2017 | 11:20
|
09.10.2017 | 00:00
|
08.10.2017 | 23:00
|
08.10.2017 | 22:30
|
08.10.2017 | 22:00
|
Притягти Росію до відповідальності за злочини проти людяності – правозахисники розробили законопроект. ВІДЕО
08.10.2017 | 21:45
|
08.10.2017 | 21:30
|
08.10.2017 | 21:00
|
08.10.2017 | 20:03
|
08.10.2017 | 19:30
|
08.10.2017 | 19:00
|
08.10.2017 | 12:30
|
08.10.2017 | 00:00
-
- 1 з 862
- ››