Луценко назвав замовника вбивства екс-депутата російської Думи. ВІДЕО

Луценко назвав замовника вбивства екс-депутата російської Думи. ВІДЕО

20:50 09.10.2017

Вбивство колишнього депутата Російської Держдуми Дениса Вороненкова розкрили. Колишнього політика, який втік із Росії та прийняв українське громадянство застрелили 27 березня прямо у центрі Києва. Тоді слідчі одразу запідозрили російський слід. А тепер про це можуть говорити впевнено. За словами генпрокурора Юрія Луценка, замовником вбивства був підконтрольний ФСБ кримінальний авторитет Володимир Тюрін. А мотивом вбивства стало те, що Вороненков був цінним свідком одразу по двох справах - щодо присутності російських військ на Донбасі та державної зради Віктора Януковича. Детальніше, дивіться у сюжеті.

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