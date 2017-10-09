Луценко назвав замовника вбивства екс-депутата російської Думи. ВІДЕО

Вбивство колишнього депутата Російської Держдуми Дениса Вороненкова розкрили. Колишнього політика, який втік із Росії та прийняв українське громадянство застрелили 27 березня прямо у центрі Києва. Тоді слідчі одразу запідозрили російський слід. А тепер про це можуть говорити впевнено. За словами генпрокурора Юрія Луценка, замовником вбивства був підконтрольний ФСБ кримінальний авторитет Володимир Тюрін. А мотивом вбивства стало те, що Вороненков був цінним свідком одразу по двох справах - щодо присутності російських військ на Донбасі та державної зради Віктора Януковича. Детальніше, дивіться у сюжеті.