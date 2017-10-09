В Києві таксист намагався проковтнути ключі від машини. ВІДЕО

Мінським проспектом у Києві пізно ввечері їхала машина таксі. Усе б нічого, але в «Daewoo» були вимкнуті фари, а водій ще й порушував правила руху. Один з патрульних одразу подав знак зупинитися, автомобіль із шашкою на даху пригальмував. Та тільки-но поліцейський підійшов ближче і попросив показати водійське посвідчення, кермувальник натиснув на педаль газу і спробував втекти. Проте, їздив не довго. Уже через 10 хвилин його знову затримали. Цього разу порушник втікати не став, але чомусь спробував з’їсти ключі від автомобіля. Детальніше дивіться у сюжеті.

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