В Києві таксист намагався проковтнути ключі від машини. ВІДЕО
В Києві таксист намагався проковтнути ключі від машини. ВІДЕО
Мінським проспектом у Києві пізно ввечері їхала машина таксі. Усе б нічого, але в «Daewoo» були вимкнуті фари, а водій ще й порушував правила руху. Один з патрульних одразу подав знак зупинитися, автомобіль із шашкою на даху пригальмував. Та тільки-но поліцейський підійшов ближче і попросив показати водійське посвідчення, кермувальник натиснув на педаль газу і спробував втекти. Проте, їздив не довго. Уже через 10 хвилин його знову затримали. Цього разу порушник втікати не став, але чомусь спробував з’їсти ключі від автомобіля. Детальніше дивіться у сюжеті.
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