В Одесі лікарі «швидкої» потрапили у потужну ДТП. ВІДЕО
В Одесі лікарі «швидкої» потрапили у потужну ДТП. ВІДЕО
Водійка Валентина Шеломенцева опублікувала відео моменту зіткнення. Близько дев’ятої вечора, як тільки кермувальниця наблизилася до перехрестя вулиць Палія та Заболотного, автомобіль швидкої допомоги протаранив «Wolksvagen».
І не лише це… Також в «Огляді ДТП»:
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