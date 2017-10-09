В Одесі лікарі «швидкої» потрапили у потужну ДТП. ВІДЕО

Водійка Валентина Шеломенцева опублікувала відео моменту зіткнення. Близько дев’ятої вечора, як тільки кермувальниця наблизилася до перехрестя вулиць Палія та Заболотного, автомобіль швидкої допомоги протаранив «Wolksvagen».

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