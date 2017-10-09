Через відсутність присяжних ув’язнені роками сидять у СІЗО. ВІДЕО
Через відсутність присяжних ув’язнені роками сидять у СІЗО. ВІДЕО
У львівських СІЗО люди роками очікують на винесення вироку, тому що присяжних, які б мали розглядати їхні справи - просто немає. Більше у сюжеті.
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Притягти Росію до відповідальності за злочини проти людяності – правозахисники розробили законопроект. ВІДЕО
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