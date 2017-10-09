На Тернопільщині інструктор автошколи продавав водійські посвідчення. ВІДЕО
На Тернопільщині інструктор автошколи продавав водійські посвідчення. ВІДЕО
Інструктор автошколи міста Борщів що на Тернопільщині продавав водійські посвідчення. Склав іспит учень чи не склав – права отримував кожен, хто платив трохи з верху. А саме три тисячі гривень – така ціна прав на водіння була в цього чоловіка. Скористатись такою пропозицією вирішила одна панянка. Вже й гроші чоловіку віддала. Аж раптом про хабар дізнались у поліції. Чоловіка затримали.
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