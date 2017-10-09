На Тернопільщині інструктор автошколи продавав водійські посвідчення. ВІДЕО

Інструктор автошколи міста Борщів що на Тернопільщині продавав водійські посвідчення. Склав іспит учень чи не склав – права отримував кожен, хто платив трохи з верху. А саме три тисячі гривень – така ціна прав на водіння була в цього чоловіка. Скористатись такою пропозицією вирішила одна панянка. Вже й гроші чоловіку віддала. Аж раптом про хабар дізнались у поліції. Чоловіка затримали.

Не тільки це….також в Хабар News дивіться ……

У Харкові на хабарі погорів працівник Фонду гарантування вкладів

Держвиконавця з Вінниці затримали на хабарі у 80 тисяч гривень

На Миколаївській митниці затримали посадовців-хабарників