Наскільки ймовірне входження миротворців ООН на Донбас - експерти. ВІДЕО

Бути чи не бути миротворцям ООН на Донбасі? Це питання хвилює як голови посадовців найвищих чинів, так і звичайних громадян. Експерти провели дослідження і засвідчили – більшість українців не проти аби, так звані, блакитні каски допомогли врегулювати конфлікт із Росією. Детальніше у сюжеті.