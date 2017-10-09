Наскільки ймовірне входження миротворців ООН на Донбас - експерти. ВІДЕО
Наскільки ймовірне входження миротворців ООН на Донбас - експерти. ВІДЕО
Бути чи не бути миротворцям ООН на Донбасі? Це питання хвилює як голови посадовців найвищих чинів, так і звичайних громадян. Експерти провели дослідження і засвідчили – більшість українців не проти аби, так звані, блакитні каски допомогли врегулювати конфлікт із Росією. Детальніше у сюжеті.
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Притягти Росію до відповідальності за злочини проти людяності – правозахисники розробили законопроект. ВІДЕО
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