На Хмельниччині судять співробітників виправної колонії. ВІДЕО

Ще два роки тому в Хмельницьому СІЗО вбили арештанта. На тілі загиблого Андрія Данилюка судмедексперти нарахували десятки тяжких травм. Вижити у чоловіка не було жодних можливостей. Обвинувачення одразу висунули двом співробітникам Замкової виправної Колонії. Вони уже на лаві підсудними. От тільки правозахисники не розуміють, чому обвиунвачених не взяли під варту. До того ж обоє підозрюваних нещодавно отримали підвищення по службі. Детальніше дивіться у сюжеті.