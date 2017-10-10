Юрій Луценко: зміни до ККУ не вплинуть на розгляд справ Майдану. ВІДЕО

Юрій Луценко: зміни до ККУ не вплинуть на розгляд справ Майдану. ВІДЕО

06:55 10.10.2017

Генпрокурор пролив світло ще на одне питання, що дуже турбувало українців. Юрій Луценко запевнив – прийнята нещодавно Верховною Радою судова реформа ніяк не вплине на розслідування справ проти Віктора Януковича, його оточення чи подій на Майдані. Зокрема, це стосується норм про терміни досудового розслідування, які викликали бурхливе обговорення громадськості. 

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