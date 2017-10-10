Юрій Луценко: зміни до ККУ не вплинуть на розгляд справ Майдану. ВІДЕО

Генпрокурор пролив світло ще на одне питання, що дуже турбувало українців. Юрій Луценко запевнив – прийнята нещодавно Верховною Радою судова реформа ніяк не вплине на розслідування справ проти Віктора Януковича, його оточення чи подій на Майдані. Зокрема, це стосується норм про терміни досудового розслідування, які викликали бурхливе обговорення громадськості.