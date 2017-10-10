У Росії працівники ФСБ погрозами змушували черкащанина шпигувати. ВІДЕО

Черкащанина, який поїхав на заробітки до Російської Федерації, хотіли завербувати. Представники ФСБ змусили чоловіка повернутися до України та зібрати секретну інформацію. За даними Служби безпеки України, чоловіку погрожували кримінальним переслідуванням за нелегальне працевлаштування, якщо він не збере інформацію про розміщення військових об’єктів та конфіденційні дані співробітників правоохоронних органів.