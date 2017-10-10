Страйки шахтарів: на Волині перекрили міжнародну трасу, а на Донеччині – залишилися під землею. ВІДЕО

Шахтарі на Волині вийшли страйкувати. Вони вимагають від керівництва виплатити їм заробітну плату. Подекуди люди не бачили своїх грошей ще з серпня. Терпіли доки могли, тепер же – вирішили діяти. Із прапором України вони вийшли на дорогу. Близько 70 шахтарів постійно крокували пішохідним переходом, чим перекрили трасу міжнародного значення «Київ-Ковель-КПП «Ягодин». Утворилися величезні затори. Водії вантажівок та легкових автомобілів змушені були зупинитися і чекати. Після переговорів із поліцією протестувальники погодилися час від часу пропускати по одному автомобілю, але не вантажівки. Волинських колег підтримали і донецькі шахтарі. Після закінчення зміни вони залишилися під землею.