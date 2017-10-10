В Одесі кмітливий наркоділок вирощував коноплі у себе вдома. ВІДЕО
В Одесі кмітливий наркоділок вирощував коноплі у себе вдома. ВІДЕО
Правоохоронці з’ясували – чоловік з листя конопель виготовляв наркотик – канабіс. Щоправда, він розповів – продавати його не хотів, зберігав виключно для себе…
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
На Рівненщини правоохоронці вилучили пляшки алкоголю …
На Дніпропетровщини на подвір’ї чоловік вирощував наркотичні рослини…
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