В Одесі кмітливий наркоділок вирощував коноплі у себе вдома. ВІДЕО

Правоохоронці з’ясували – чоловік з листя конопель виготовляв наркотик – канабіс. Щоправда, він розповів – продавати його не хотів, зберігав виключно для себе…

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

На Рівненщини правоохоронці вилучили пляшки алкоголю …

На Дніпропетровщини на подвір’ї чоловік вирощував наркотичні рослини…