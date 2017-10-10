На слизькій дорозі у Києві «Daewoo» занесло у відбійник. ВІДЕО

На вулиці Набережно-Рибальській «Деу Ланос» влетів у відбійник. Водій легковика близько дев’ятої години вечора їхав у напрямку спального району «Оболонь». Машину різко почало заносити, водій не впорався з керуванням та влетів у відбійник.