На вулиці Академіка Заболотного у Києві перекинулася вантажівка. ВІДЕО

Каркаломна аварія у Києві. На вулиці Академіка Заболотного перекинулася вантажівка «МАЗ». Водій каже, - їхав десь 50 кілометрів на годину, зберігав дистанцію, аж раптом, перед ним різко загальмував легковик, тиснув на гальма і він, але, через мокрий асфальт, вантажівку занесло у відбійник, далі некерований габаритний транспорт зачепив електроопору та перекинувся на бік. Подробиці у сюжеті.