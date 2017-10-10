У Києві з другого поверху впав чоловік. ВІДЕО

У Києві з другого поверху впав чоловік. ВІДЕО

06:30 10.10.2017

Люди одразу підбігли до постраждалого. Розповідають – чоловік був при свідомості. Тож розповів, чому не зміг потрапити в оселю через двері… 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
На слизькій дорозі у Києві «Daewoo» занесло у відбійник. ВІДЕО
На слизькій дорозі у Києві «Daewoo» занесло у відбійник. ВІДЕО
10.10.2017 | 07:00
Юрій Луценко: зміни до ККУ не вплинуть на розгляд справ Майдану. ВІДЕО
Юрій Луценко: зміни до ККУ не вплинуть на розгляд справ Майдану. ВІДЕО
10.10.2017 | 06:55
На вулиці Академіка Заболотного у Києві перекинулася вантажівка. ВІДЕО
На вулиці Академіка Заболотного у Києві перекинулася вантажівка. ВІДЕО
10.10.2017 | 06:45
Страйки шахтарів: на Волині перекрили міжнародну трасу, а на Донеччині – залишилися під землею. ВІДЕО
10.10.2017 | 06:35
У Києві з другого поверху впав чоловік. ВІДЕО
У Києві з другого поверху впав чоловік. ВІДЕО
10.10.2017 | 06:30
Одесит у себе вдома вирощував коноплю. ВІДЕО
В Одесі кмітливий наркоділок вирощував коноплі у себе вдома. ВІДЕО
10.10.2017 | 06:08
На Хмельниччині судять співробітників виправної колонії. ВІДЕО
На Хмельниччині судять співробітників виправної колонії. ВІДЕО
09.10.2017 | 23:15
Наскільки ймовірне входження миротворців ООН на Донбас - експерти. ВІДЕО
Наскільки ймовірне входження миротворців ООН на Донбас - експерти. ВІДЕО
09.10.2017 | 22:45
На Тернопільщині інструктор автошколи продавав водійські посвідчення. ВІДЕО
На Тернопільщині інструктор автошколи продавав водійські посвідчення. ВІДЕО
09.10.2017 | 22:15
Через відсутність присяжних ув’язнені роками сидять у СІЗО. ВІДЕО
Через відсутність присяжних ув’язнені роками сидять у СІЗО. ВІДЕО
09.10.2017 | 21:45
СБУ ліквідувала потужне підприємство з виготовлення контрафактного алкоголю. ВІДЕО
СБУ ліквідувала потужне підприємство з виготовлення контрафактного алкоголю. ВІДЕО
09.10.2017 | 21:30
В Одесі лікарі «швидкої» потрапили у потужну ДТП. ВІДЕО
В Одесі лікарі «швидкої» потрапили у потужну ДТП. ВІДЕО
09.10.2017 | 21:20
В Києві таксист намагався проковтнути ключі від машини. ВІДЕО
В Києві таксист намагався проковтнути ключі від машини. ВІДЕО
09.10.2017 | 21:10
Луценко назвав замовника вбивства екс-депутата російської Думи. ВІДЕО
Луценко назвав замовника вбивства екс-депутата російської Думи. ВІДЕО
09.10.2017 | 20:50
У Києві не розминулись п’ять легковиків. Є постраждалі. ВІДЕО
У Києві не розминулись п’ять легковиків. Є постраждалі. ВІДЕО
09.10.2017 | 20:40
У Смілі, що на Черкащині, під час пожежі загинув необачний молодик. ВІДЕО
У Смілі, що на Черкащині, під час пожежі загинув необачний молодик. ВІДЕО
09.10.2017 | 16:40

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Привид Маріїнки: куди зникають бюджетні гроші
02.10.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
За вибухи в Калинівці має відповісти керівництво Міноборони та Генштабу СЗУ
27.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.