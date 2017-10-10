У Харкові матір залишила маленьких дітей на співмешканця-алкаша. ВІДЕО

Жінка залишила малечу на свого співмешканця, який зловживає спиртним.

Про трьох покинутих дітей до служби у справах дітей по Шевченківському району міста Харкова повідомили сусіди. Мешканці будинку розповіли, що матері дома немає, а її співмешканець не доглядає за двома маленькими дівчатами та одним хлопчиком. Маленькі знаходяться без догляду та надані самі собі, годували дітей тільки сусіди.

В ході спільних заходів працівників ювенальної превенції, служби у справах дітей Шевченківського району та патрульної служби двох дівчат, двох та чотирьох років, та 6-річного хлопчика було направлено до лікарні для встановлення їх стану здоров’я.

Приміщення, в якому мешкали діти, знаходилося в дуже поганому стані: усюди бруд, розкидані речі та харчі. Коли співробітники служби у справах дітей разом з поліцейськими зайшли до кімнати, то побачили, що чоловік, на якого мати залишила дітей, спить у стані алкогольного сп’яніння, а малеча брудна та голодна сидить та чекає матір.

Працівниками ювенальної превенції встановлено місцезнаходження родительки. Жінка знаходилася в місті Полтаві. Як пояснила матір, вона була на заробітках.

На даний час на матір дітей складено адміністративний протокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також службою у справах дітей по Шевченківському району міста Харкова збирається матеріал щодо позбавлення матері батьківських прав.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області