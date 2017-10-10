У Харкові сталась смертельна ДТП за участі трьох машин. ВІДЕО

Мокрий асфальт чи не у кожній аварії стає головною причиною. Не стала винятком і ось ця жахлива ДТП. У Харкові на вулиці Академіка Павлова зіткнулися одразу три автівки. За попередньою інформацією, близько десятої вечора вулицею їхав Шевроле у напрямку ринку Барабашово. На спуску до цього ринка прямо по дорозі тече вода, запевняють свідки. Тож за попередніми даними через слизьку дорогу водій Шевроле не впорався з кернуванням і вилетів на зустрічку. Вже там врізався у фольцваген, а потім ще й у Нісан.