У Харкові сталась смертельна ДТП за участі трьох машин. ВІДЕО
У Харкові сталась смертельна ДТП за участі трьох машин. ВІДЕО
Мокрий асфальт чи не у кожній аварії стає головною причиною. Не стала винятком і ось ця жахлива ДТП. У Харкові на вулиці Академіка Павлова зіткнулися одразу три автівки. За попередньою інформацією, близько десятої вечора вулицею їхав Шевроле у напрямку ринку Барабашово. На спуску до цього ринка прямо по дорозі тече вода, запевняють свідки. Тож за попередніми даними через слизьку дорогу водій Шевроле не впорався з кернуванням і вилетів на зустрічку. Вже там врізався у фольцваген, а потім ще й у Нісан.
|
10.10.2017 | 22:50
|
10.10.2017 | 22:40
|
10.10.2017 | 22:20
|
10.10.2017 | 22:10
|
10.10.2017 | 21:50
|
10.10.2017 | 21:40
|
10.10.2017 | 16:20
|
10.10.2017 | 07:20
|
10.10.2017 | 07:00
|
10.10.2017 | 06:55
|
10.10.2017 | 06:45
|
Страйки шахтарів: на Волині перекрили міжнародну трасу, а на Донеччині – залишилися під землею. ВІДЕО
10.10.2017 | 06:35
|
10.10.2017 | 06:30
|
10.10.2017 | 06:08
|
09.10.2017 | 23:15
|
09.10.2017 | 22:45
-
- 1 з 864
- ››