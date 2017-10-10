Зіткнення на слизькій дорозі. Легковик вилетів на зустрічну смугу. ВІДЕО

Зіткнення на слизькій дорозі. Легковик вилетів на зустрічну смугу. ВІДЕО

21:50 10.10.2017

На Дніпровській набережній у Києві сталася серйозна аварія. Зіштовхнулися два автомобілі. Легковик «Nissan» вилетів на зустрічну смугу прямісінько в «Audi». Дуже травмувався пасажир «Nissan».

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