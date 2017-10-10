Зіткнення на слизькій дорозі. Легковик вилетів на зустрічну смугу. ВІДЕО
Зіткнення на слизькій дорозі. Легковик вилетів на зустрічну смугу. ВІДЕО
На Дніпровській набережній у Києві сталася серйозна аварія. Зіштовхнулися два автомобілі. Легковик «Nissan» вилетів на зустрічну смугу прямісінько в «Audi». Дуже травмувався пасажир «Nissan».
|
10.10.2017 | 22:50
|
10.10.2017 | 22:40
|
10.10.2017 | 22:20
|
10.10.2017 | 22:10
|
10.10.2017 | 21:50
|
10.10.2017 | 21:40
|
10.10.2017 | 16:20
|
10.10.2017 | 07:20
|
10.10.2017 | 07:00
|
10.10.2017 | 06:55
|
10.10.2017 | 06:45
|
Страйки шахтарів: на Волині перекрили міжнародну трасу, а на Донеччині – залишилися під землею. ВІДЕО
10.10.2017 | 06:35
|
10.10.2017 | 06:30
|
10.10.2017 | 06:08
|
09.10.2017 | 23:15
|
09.10.2017 | 22:45
-
- 1 з 864
- ››