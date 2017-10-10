В. Гройсман пропонує ухвалити закон, що захистить бізнес від правоохоронців. ВІДЕО

В. Гройсман пропонує ухвалити закон, що захистить бізнес від правоохоронців. ВІДЕО

22:10 10.10.2017

Треба припинити силові операції правоохоронців на підприємствах. Прем’єр-міністр України пропонує ухвалити закон, що передбачатиме кримінальну відповідальність правоохоронним органам за тиск на підприємців. Зокрема, прем’єр виступив з пропозицією створити робочу групу, яка б уже за 2-3 тижні написала відповідний законопроект і подала його на розгляд Верховної Ради. Володимир Гройсман пропонує взагалі позбавити повноважень економічного контролю силові структури Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України. Натомість створити нову службу, яка контролюватиме ведення бізнесу в Україні.

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