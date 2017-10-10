В Запоріжжі під колесами легковика загинув пішохід. ВІДЕО
В Запоріжжі під колесами легковика загинув пішохід. ВІДЕО
На вулиці Героїв 93-ої бригади, що в Запоріжжі, місцевий житель спробував перебігти дорогу у невстановленому місці. Очевидно не розрахував відстань до автомобіля. Машина збила його прямо посеред дороги. Травми були дуже тяжкими, і пішохід помер ще до приїзду швидкої.
І не лише це. Також в огляді ДТП дивіться…
В Одесі водійка зазнала тяжких травм
На Київщині жінка випала із машини
В Миколаєві водій врізався у сміттєві контейнери
В Дніпрі чоловік на «BMW» влетів у стовп
|
10.10.2017 | 22:20
|
10.10.2017 | 22:10
|
10.10.2017 | 21:50
|
10.10.2017 | 21:40
|
10.10.2017 | 16:20
|
10.10.2017 | 07:20
|
10.10.2017 | 07:00
|
10.10.2017 | 06:55
|
10.10.2017 | 06:45
|
Страйки шахтарів: на Волині перекрили міжнародну трасу, а на Донеччині – залишилися під землею. ВІДЕО
10.10.2017 | 06:35
|
10.10.2017 | 06:30
|
10.10.2017 | 06:08
|
09.10.2017 | 23:15
|
09.10.2017 | 22:45
|
09.10.2017 | 22:15
|
09.10.2017 | 21:45
-
- 1 з 863
- ››