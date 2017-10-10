В Запоріжжі під колесами легковика загинув пішохід. ВІДЕО

На вулиці Героїв 93-ої бригади, що в Запоріжжі, місцевий житель спробував перебігти дорогу у невстановленому місці. Очевидно не розрахував відстань до автомобіля. Машина збила його прямо посеред дороги. Травми були дуже тяжкими, і пішохід помер ще до приїзду швидкої.

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