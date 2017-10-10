На Волині поліцейські вилучили 2 500 одиниць зброї та вибухівки. ВІДЕО
На Волині поліцейські вилучили 2 500 одиниць зброї та вибухівки. ВІДЕО
Правоохоронці навіть не передбачали, який зберуть, так би мовити, врожай – 2,5 тисячі одиниць зброї та вибухових пристроїв. Зокрема серед вилученого було 3 гранатомети, 1 автомат, 7 карабінів, 11 пістолетів, 2 обрізи, а також 57 гранат, 1 вибуховий пристрій та 6 кг вибухівки. Всі ці здобутки потягнули на 49 кримінальних проваджень. Більше дивіться у сюжеті.
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