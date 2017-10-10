Расистський скандал: у рекламі показали, як темношкіра жінка стає білою. ВІДЕО
Расистський скандал: у рекламі показали, як темношкіра жінка стає білою. ВІДЕО
Темношкіра жінка перетворюється на білу після того, як використовує лосьйон для тіла. Таку рекламу створила та показала у мережі світова відома компанія «Dove». Утім, ідея «чистоти» просто шокувала людей. Вони мовчати не стали… компанію звинуватили у расизмі. Подробиці у сюжеті.
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