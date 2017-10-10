10-ти річна українка з Нідерландів врятувала життя людині. ВІДЕО
10-ти річна українка з Нідерландів врятувала життя людині. ВІДЕО
Маргарита Клусенко живе разом з родиною в місті Влардинген, в Нідерландах. Сім’я переїхала туди з України. Дівчинка йшла з тренування, коли побачила велосипед, що лежав посеред дороги. А в невеличкій канаві поряд лажав чоловік – з розбитою головою. Мужня та смілива, вона спочатку намагалась самотужки витягти його з води, а коли не вдалось, покликала на допомогу ще двох дівчаток - її ровесниць. Але і втрьох вони не впорались. Тоді Маргарита вибігла на дорогу та зупинила першу ж машину, яку побачила. За кермом був чоловік. Він і допоміг дівчаткам витягти велосипедиста з канави та викликав швидку.
Не тільки це…також в огляді «Надія є» дивіться ….
На Житомирщині двоє чоловіків витягли подружжя з палаючого будинку
Джамала розпродує сукні аби допомогти притулку для тварин
Одяг ведучої: http://www.royal-butik.com.ua
|
10.10.2017 | 23:20
|
10.10.2017 | 23:10
|
10.10.2017 | 22:50
|
10.10.2017 | 22:40
|
10.10.2017 | 22:20
|
10.10.2017 | 22:10
|
10.10.2017 | 21:50
|
10.10.2017 | 21:40
|
10.10.2017 | 16:20
|
10.10.2017 | 07:20
|
10.10.2017 | 07:00
|
10.10.2017 | 06:55
|
10.10.2017 | 06:45
|
Страйки шахтарів: на Волині перекрили міжнародну трасу, а на Донеччині – залишилися під землею. ВІДЕО
10.10.2017 | 06:35
|
10.10.2017 | 06:30
|
10.10.2017 | 06:08
-
- 1 з 864
- ››