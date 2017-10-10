10-ти річна українка з Нідерландів врятувала життя людині. ВІДЕО

Маргарита Клусенко живе разом з родиною в місті Влардинген, в Нідерландах. Сім’я переїхала туди з України. Дівчинка йшла з тренування, коли побачила велосипед, що лежав посеред дороги. А в невеличкій канаві поряд лажав чоловік – з розбитою головою. Мужня та смілива, вона спочатку намагалась самотужки витягти його з води, а коли не вдалось, покликала на допомогу ще двох дівчаток - її ровесниць. Але і втрьох вони не впорались. Тоді Маргарита вибігла на дорогу та зупинила першу ж машину, яку побачила. За кермом був чоловік. Він і допоміг дівчаткам витягти велосипедиста з канави та викликав швидку.

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