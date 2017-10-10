Правозахисники показали жахливі умови проживання пацієнтів психоінтернату на Львівщині. ВІДЕО
Правозахисники показали жахливі умови проживання пацієнтів психоінтернату на Львівщині. ВІДЕО
За їхніми словами, люди вдягнені не за сезоном, зовнішній вигляд багатьох підопічних – неохайний. Немає елементарних засобів гігієни – мила або зубної щітки.
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