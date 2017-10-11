Журналісти «Магнолії-ТВ» спробували потрапити на стадіон без квитка. ВІДЕО

Журналісти «Магнолії-ТВ» спробували потрапити на стадіон без квитка. ВІДЕО

08:20 11.10.2017

Футбольний матч між національними збірними України та Хорватії викликав серед вболівальників чималий ажіотаж. Останні квитки розкупили ще за декілька днів до поєдинку. Але ще напередодні в адміністрації стадіону «Олімпійський» заявили, що цього разу так званих перекупників, які пачками скуповують завітні перепустки на матч, а потім продають їх дорожче від номінальної вартості, не буде. Адже квитки продавали лише по паспортах. Хто хотів потрапити на стадіон, повинен був вказати номер та серію паспорта. Та чи працює такий метод, чи дійсно перекупники відійшли у минуле? Про це дивіться у сюжеті.

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Журналісти «Магнолії-ТВ» спробували потрапити на стадіон без квитка. ВІДЕО
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