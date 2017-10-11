Розкрити вбивство у Києві допомогли камери відеоспостереження. ВІДЕО
Розкрити вбивство у Києві допомогли камери відеоспостереження. ВІДЕО
Ще на початку року в Києві в рамках програми «Безпечне місто» встановили 3 700 камер відеоспостереження. Ініціатива столичної мерії, схоже, принесла користь.
У поліції вже відзвітували, що за допомогою цієї техніки затримали 10 злочинців та розкрили 4 вбивства. А вже днями в Генпрокуратурі заявили, що до цього числа варта додати ще одну успішну справу. Камери відеоспостереження стали основним помічником в розкритті вбивства колишнього депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова. Злочин відбувся в центрі Києва, а місце зі всіх боків обстежувалось камерами. Тому усі підозрювані потрапили в кадр. Оперативники змогли відштовхнутись від початкової точки і слідкувати в моніторі, куди ж далі рухалися виконавці. Власне, так вдалося їх затримати.
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