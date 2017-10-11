У Києві водій «Daewoo» втрапив у ДТП через несправні гальма. ВІДЕО
У Києві водій «Daewoo» втрапив у ДТП через несправні гальма. ВІДЕО
Через несправність гальм та слизький асфальт виникли проблеми у водія червоного «Daewoo», який їхав проспектом Лобановського. Водій каже, що рухався не швидко – кілометрів 40-50 на годину. Нібито, все було добре. Аж доти, доки не довелось гальмувати, аби пропустити «Fiat». Кермувальник як не тиснув не педаль – нічого не вдавалося, аж поки не зіштовхнувся із машиною попереду. Детальніше, дивіться у сюжеті.
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