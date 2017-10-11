У Києві фура на чималій швидкості збила електроопору. ВІДЕО
У Києві фура на чималій швидкості збила електроопору. ВІДЕО
На вулиці Заболотного в Києві величезний затор спровокувала фура. Машина вилетіла на узбіччя і збила електроопору. Водій не постраждав, але за машину добряче хвилювався. Пригадував, що не лише слизька дорога винна у ситуації, що склалася. Переконував поліцейських, що його підрізав якийсь чорний легковик. Куди він поїхав потім – не відомо.
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