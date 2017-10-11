У Києві затримали викрадачів елітного позашляховика. ВІДЕО

У Києві по гарячих слідах затримали двох викрадачів автомобіля. Зловмисники спокусилися на досить примітну та солідну автівку – блискучу «Тойоту Ленд Крузер». Його власниця, як зазвичай, приїхала до одного із столичних торгових центрів за покупками. Позашляховик поставила не деінде, а на парковку. А через дві години, вийшовши із пакунками у руках, жінка побачила замість автомобіля тільки пусте місце. Більше дивіться у сюжеті.