У Києві затримали викрадачів елітного позашляховика. ВІДЕО
У Києві затримали викрадачів елітного позашляховика. ВІДЕО
У Києві по гарячих слідах затримали двох викрадачів автомобіля. Зловмисники спокусилися на досить примітну та солідну автівку – блискучу «Тойоту Ленд Крузер». Його власниця, як зазвичай, приїхала до одного із столичних торгових центрів за покупками. Позашляховик поставила не деінде, а на парковку. А через дві години, вийшовши із пакунками у руках, жінка побачила замість автомобіля тільки пусте місце. Більше дивіться у сюжеті.
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