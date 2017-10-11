На Львівщині чоловік хотів провезти 5 кг бурштину у жіночих панчохах. ВІДЕО
На Львівщині чоловік хотів провезти 5 кг бурштину у жіночих панчохах. ВІДЕО
Чоловік на Львівщині придумав як використати жіночі панчохи по-новому – як контейнер для особливо цінного майна. До пункту пропуску «Рава-Руська» під’їхав легковий автомобіль «Ауді». Прикордонники мали оглянути його. Ця стандартна процедура помітно нервувала водія. Більше дивіться у сюжеті.
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