На Львівщині чоловік хотів провезти 5 кг бурштину у жіночих панчохах. ВІДЕО

На Львівщині чоловік хотів провезти 5 кг бурштину у жіночих панчохах. ВІДЕО

06:30 11.10.2017

Чоловік на Львівщині придумав як використати жіночі панчохи по-новому – як контейнер для особливо цінного майна. До пункту пропуску «Рава-Руська» під’їхав легковий автомобіль «Ауді». Прикордонники мали оглянути його. Ця стандартна процедура помітно нервувала водія. Більше дивіться у сюжеті.

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