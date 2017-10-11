На Житомирщині затримано озброєну банду грабіжників-іноземців. ВІДЕО

Розшуківці карного розшуку Житомирщини та Київщини із залученням бійців спецпідрозділу КОРД затримали в обласному центрі групу іноземців, підозрюваних у вчиненні розбійного нападу.

Під час одночасних обшуків за кільками адресами вилучено зброю, ножі, маскувальний одяг, балаклави, відмички та інші свідчення злочинної діяльності гастролерів.

Вказані іноземці об’єдналися у злочинну групу для вчинення розбійних нападів на території України. Їх викриття та затримання стало результатом роботи оперативників карного розшуку.



- Затримані громадяни упродовж певного часу винаймали житло у м. Житомирі, при цьому проживаючи окремо один від одного і підтримуючи зв’язок між собою лише опосередковано. Нині ми маємо відомості про підготовку ними не одного розбійного нападу, - розповів начальник ГУНП в Житомирській області В’ячеслав Печененко.



Під час проведення слідчо-розшукових заходів оперативники Житомирщини отримали інформацію про вчинення уночі гастролерами розбійного нападу у м. Ірпіні Київської області.

- Нападники проникли до будинку близько 3 години, пошкодивши металопластикове вікно. В оселі знаходились батько та син, яких розбійники жорстоко побили, вимагаючі гроші, - розповів начальник ГУНП в Київській області Дмитро Ценов. – З будинку забрали значну суму готівки у валюті та гривнях, про наявність якої, очевидно, підозрювані знали.



Уже надвечір цього ж дня поліцейські Житомирщини та Київщини спільно затримали 3 підозрюваних у вчиненні розбійного нападу. Двох із них бійці КОРДу вивели просто із зали ресторану, де ті святкували вдалу «операцію».

Ще одного учасника злочинної групи розшуківці Ірпінського відділення поліції затрималиу м. Києві.

Усі члени групи є вихідцями з кавказького регіону і уже раніше притягувались до кримінальної відповідальності.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області