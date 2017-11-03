В Києві приватний будинок закидали «коктейлями Молотова». ВІДЕО

Власники кількох приватних будинків у Солом’янському районі столиці уже декілька разів потерпали від невідомих нападників. Щонайменша чотири рази невідомі підкрадалися серед ночі до чужих помешкань і підпалювали то паркан, а то припарковані поруч автомобілі. Цього разу двоє зловмисників підпалили огорожу біля будинку пана Миколи. Він живе на вулиці Уральська. Нещодавно йому спалили машину. Можливо цього разу пожежа була б набагато масштабнішою, але незваних гостей випадково помітила сусідка. Детальніше дивіться у сюжеті.