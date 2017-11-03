У Києві на хабарах викрили посадовця Державіаційної служби. ВІДЕО

У Києві на хабарах викрили посадовця Державіаційної служби. ВІДЕО

23:15 03.11.2017

Яке конкретно кріселко обіймав у службі чоловік – працівники СБУ не розголошують. Однак із того, які питання він міг вирішити, зрозуміло – ця пташка встигла злетіти доволі високо. Більше дивіться у сюжеті.

І не лише це. Також в огляді хабар.news:

Керівник Київської міської митниці «погорів» на систематичному здирництві.

У Сумах викрили на вимаганні данини голову Сумського господарського суду.

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