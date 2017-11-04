У Києві рецидивіста підозрюють у вбивстві та розчленуванні. ВІДЕО

У Києві рецидивіста підозрюють у вбивстві та розчленуванні. ВІДЕО

21:00 04.11.2017

Рецидивіст, який більше 20 років провів за гратами, підозрюється у скоєнні тяжкого злочину. Подія сталася у Святошинському районі.

Наприкінці вересня у каналізаційному колекторі на вулиці Галаганівській робітники виявили обезголовлене тіло чоловіка і викликали поліцію.

Слідчо-оперативна група територіального управління поліціїобстежила місце події, прилеглу територію, опитала місцевих мешканців, залучила до огляду кінолога зі службовою собакою, але встановити особу померлого та обставини правопорушення відразу не вдалося. Жодних документів чи інших речей, які б допомогли ідентифікувати потерпілого, на місці події не знайшли. Криміналісти зробили висновки: тіло сюди принесли, а чоловік померв іншому місці. Вилучені речові докази направили на експертне дослідження і розпочали оперативно-розшукові заходи.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.Судово-медичний експерт встановив, що смерть настала приблизно 4-5 діб тому, а голову відрізали уже у мертвого чоловіка.

Заступник начальника Святошинського управління поліції Богдан Замула розповів:

«У рамках кримінального провадження поліцейські провели комплекс слідчих (розшукових) дій і встановили особу потерпілого. Ним виявився непрацюючий 61-річний місцевий мешканець. Дослідивши його життя, знайомих, товаришів, працівники карного розшуку та слідства вийшли на чоловіка, якого підозрювали у скоєнні тяжкого злочину».

Начальник сектору карного розшуку Святошинського управління поліціїЮрій Романов додає:

«Ця особа – квартирант загиблого киянина, вони разом проживали.Цей чоловікнез’являласяпоміж людей іявно переховувалася. Згодом ми затримали його і доставили до управління поліції, аби з’ясувати його причетність до події.За словами цього чоловіка, того дня вони випивали у квартирі, посварилися і під час конфлікту квартирантвдарив власника помешканняу голову. Потім пішов із дому, а коли повернувся, хазяїнквартири вже був мертвий. Аби приховати свою причетність до смерті киянина, чоловік відтяв мертвому голову і викинув у смітник разом зі знаряддям злочину, а тіло вночівитягнуву каналізаційний колодязь».

Після проведення слідчих дій йому оголосили підозру у скоєнні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді арешту.

Відомо, що затриманий, починаючи із 1994 року, провів у місцях позбавлення волі більше 20 років. За грати він потрапляв за грабежі, розбійні напади та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого. Наразі йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва
Ірина Левченко

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
В Чернігові чоловіка побили через заяву про українську мову. ВІДЕО
В Чернігові чоловіка побили через заяву про українську мову. ВІДЕО
04.11.2017 | 22:30
В Сумській області в ДТП потрапив шкільний автобус. ВІДЕО
В Сумській області в ДТП потрапив шкільний автобус. ВІДЕО
04.11.2017 | 21:45
Подробиці вбивства Аміни Окуєвой. ВІДЕО
Подробиці вбивства Аміни Окуєвой. ВІДЕО
04.11.2017 | 21:30
У Києві рецидивіста підозрюють у вбивстві та розчленуванні. ВІДЕО
У Києві рецидивіста підозрюють у вбивстві та розчленуванні. ВІДЕО
04.11.2017 | 21:00
В Україні не приймають біженців, яких переслідують в Росії. ВІДЕО
В Україні не приймають біженців, яких переслідують в Росії. ВІДЕО
04.11.2017 | 20:30
Сина миколаївського депутата підозрюють у замаху на вбивство власного батька. ВІДЕО
04.11.2017 | 19:30
У Києві на хабарах викрили посадовця Державіаційної служби. ВІДЕО
У Києві на хабарах викрили посадовця Державіаційної служби. ВІДЕО
03.11.2017 | 23:15
В Києві приватний будинок закидали «коктейлями Молотова». ВІДЕО
В Києві приватний будинок закидали «коктейлями Молотова». ВІДЕО
03.11.2017 | 22:45
Суд переніс розгляд справи щодо загибелі чотирьох нацгвардійців. ВІДЕО
Суд переніс розгляд справи щодо загибелі чотирьох нацгвардійців. ВІДЕО
03.11.2017 | 22:15
У Харкові орендовану квартиру чоловік перетворив на місце розпусти. ВІДЕО
У Харкові орендовану квартиру чоловік перетворив на місце розпусти. ВІДЕО
03.11.2017 | 21:45
На Львівщині лоб у лоб зіткнулися маршрутка та легковик «KІА». ВІДЕО
На Львівщині лоб у лоб зіткнулися маршрутка та легковик «KІА». ВІДЕО
03.11.2017 | 21:15
Поліція не в силах зупинити продаж наркотиків через інтернет. ВІДЕО
Поліція не в силах зупинити продаж наркотиків через інтернет. ВІДЕО
03.11.2017 | 20:45
В Києві на Південному мості розбилося чотири машини. ВІДЕО
В Києві на Південному мості розбилося чотири машини. ВІДЕО
03.11.2017 | 20:15
Вбивство депутата на Луганщині: озвучили основні версії. ВІДЕО
Вбивство депутата на Луганщині: озвучили основні версії. ВІДЕО
03.11.2017 | 19:45
На Луганщині СБУ затримала з вибухівкою поплічника терористів. ВІДЕО
На Луганщині СБУ затримала з вибухівкою поплічника терористів. ВІДЕО
03.11.2017 | 15:40
У Миколаєві 16-річний підліток вчинив замах на свого родича-депутата. ВІДЕО
У Миколаєві 16-річний підліток вчинив замах на свого родича-депутата. ВІДЕО
03.11.2017 | 10:20

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Мария Берлинская
Руководитель волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки"
Убийство Амины Окуевой. Когда придут за нами
01.11.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Антикорупційний суд як ширма для дилетантів
27.10.2017
Олег Назаренко
Директор «Всеукраїнської організації автоімпортерів і дилерів
В Україні, щоб зменшити аварійність, потрібно запровадити для водіїв ідіот-тест
23.10.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.