У Києві рецидивіста підозрюють у вбивстві та розчленуванні. ВІДЕО

Рецидивіст, який більше 20 років провів за гратами, підозрюється у скоєнні тяжкого злочину. Подія сталася у Святошинському районі.

Наприкінці вересня у каналізаційному колекторі на вулиці Галаганівській робітники виявили обезголовлене тіло чоловіка і викликали поліцію.

Слідчо-оперативна група територіального управління поліціїобстежила місце події, прилеглу територію, опитала місцевих мешканців, залучила до огляду кінолога зі службовою собакою, але встановити особу померлого та обставини правопорушення відразу не вдалося. Жодних документів чи інших речей, які б допомогли ідентифікувати потерпілого, на місці події не знайшли. Криміналісти зробили висновки: тіло сюди принесли, а чоловік померв іншому місці. Вилучені речові докази направили на експертне дослідження і розпочали оперативно-розшукові заходи.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.Судово-медичний експерт встановив, що смерть настала приблизно 4-5 діб тому, а голову відрізали уже у мертвого чоловіка.

Заступник начальника Святошинського управління поліції Богдан Замула розповів:

«У рамках кримінального провадження поліцейські провели комплекс слідчих (розшукових) дій і встановили особу потерпілого. Ним виявився непрацюючий 61-річний місцевий мешканець. Дослідивши його життя, знайомих, товаришів, працівники карного розшуку та слідства вийшли на чоловіка, якого підозрювали у скоєнні тяжкого злочину».

Начальник сектору карного розшуку Святошинського управління поліціїЮрій Романов додає:

«Ця особа – квартирант загиблого киянина, вони разом проживали.Цей чоловікнез’являласяпоміж людей іявно переховувалася. Згодом ми затримали його і доставили до управління поліції, аби з’ясувати його причетність до події.За словами цього чоловіка, того дня вони випивали у квартирі, посварилися і під час конфлікту квартирантвдарив власника помешканняу голову. Потім пішов із дому, а коли повернувся, хазяїнквартири вже був мертвий. Аби приховати свою причетність до смерті киянина, чоловік відтяв мертвому голову і викинув у смітник разом зі знаряддям злочину, а тіло вночівитягнуву каналізаційний колодязь».

Після проведення слідчих дій йому оголосили підозру у скоєнні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді арешту.

Відомо, що затриманий, починаючи із 1994 року, провів у місцях позбавлення волі більше 20 років. За грати він потрапляв за грабежі, розбійні напади та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого. Наразі йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

Ірина Левченко