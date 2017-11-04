В Україні не приймають біженців, яких переслідують в Росії. ВІДЕО
В Україні не приймають біженців, яких переслідують в Росії. ВІДЕО
Елеонора Хісамова тікає з Російської Федерації через постійні репресії. Елеонора жила у місті Альмєтєвск, Татарстан. Має трьох маленьких дітей. Розповідаючи про себе, жінка каже, що вона звичайна мусульманська домогосподарка. Однак її звинувачують у тероризмі російські спецслужби. Тож разом зі своїми дітьми поїхала шукати прихистку в Україні. Але Елеонору та інших шукачів притулку чекає розчарування.
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