В Україні не приймають біженців, яких переслідують в Росії. ВІДЕО

Елеонора Хісамова тікає з Російської Федерації через постійні репресії. Елеонора жила у місті Альмєтєвск, Татарстан. Має трьох маленьких дітей. Розповідаючи про себе, жінка каже, що вона звичайна мусульманська домогосподарка. Однак її звинувачують у тероризмі російські спецслужби. Тож разом зі своїми дітьми поїхала шукати прихистку в Україні. Але Елеонору та інших шукачів притулку чекає розчарування.