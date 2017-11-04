Подробиці вбивства Аміни Окуєвой. ВІДЕО
Подробиці вбивства Аміни Окуєвой. ВІДЕО
Біля 20.30 невідомі зрешетили з автомату автомобіль. В салоні позашляховика було двоє, без перебільшення легендарних людей, ветеранів АТО – чеченські добровольці Адам Асмаєв та його дружина Аміна Окуєва. Жінці одна з куль одразу влучила в голову. Від отриманих травм вона загинула на місці. Її чоловіка згодом шпиталізували.
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