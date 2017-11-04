В Чернігові чоловіка побили через заяву про українську мову. ВІДЕО
В Чернігові чоловіка побили через заяву про українську мову. ВІДЕО
Жителька Чернігова написала на своїй сторінці у Facebook про інцидент, який стався на виставці «Якби не війна». Жінка повідомила, як до неї підійшов незнайомець і заявив, що українська мова – фашистська. Згодом цей пост у соцмережі помітили громадські активісти. Вони знайшли чоловіка із виставки і силою заставили визнати свою провину. Детальніше дивіться у сюжеті.
|
04.11.2017 | 22:30
|
04.11.2017 | 21:45
|
04.11.2017 | 21:30
|
04.11.2017 | 21:00
|
04.11.2017 | 20:30
|
04.11.2017 | 19:30
|
03.11.2017 | 23:15
|
03.11.2017 | 22:45
|
03.11.2017 | 22:15
|
03.11.2017 | 21:45
|
03.11.2017 | 21:15
|
03.11.2017 | 20:45
|
03.11.2017 | 20:15
|
03.11.2017 | 19:45
|
03.11.2017 | 15:40
|
03.11.2017 | 10:20
-
- 1 з 881
- ››