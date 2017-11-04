В Чернігові чоловіка побили через заяву про українську мову. ВІДЕО

Жителька Чернігова написала на своїй сторінці у Facebook про інцидент, який стався на виставці «Якби не війна». Жінка повідомила, як до неї підійшов незнайомець і заявив, що українська мова – фашистська. Згодом цей пост у соцмережі помітили громадські активісти. Вони знайшли чоловіка із виставки і силою заставили визнати свою провину. Детальніше дивіться у сюжеті.