Сина миколаївського депутата підозрюють у замаху на вбивство власного батька. ВІДЕО

Ще тридцятого серпня у Миколаєві сталась гучна надзвичайна подія – замах на вбивство місцевого депутата. В автівці Дмитра Жвавого знайшли саморобну вибухівку. Саморобну вибухівку в машину заклав близький родич, кажуть у поліції. До того ж неповнолітній, хлопцю усього 16 років. Місцеві ж ЗМІ повідомляють – це не просто родич – це син депутата.