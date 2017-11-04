Сина миколаївського депутата підозрюють у замаху на вбивство власного батька. ВІДЕО
Сина миколаївського депутата підозрюють у замаху на вбивство власного батька. ВІДЕО
Ще тридцятого серпня у Миколаєві сталась гучна надзвичайна подія – замах на вбивство місцевого депутата. В автівці Дмитра Жвавого знайшли саморобну вибухівку. Саморобну вибухівку в машину заклав близький родич, кажуть у поліції. До того ж неповнолітній, хлопцю усього 16 років. Місцеві ж ЗМІ повідомляють – це не просто родич – це син депутата.
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