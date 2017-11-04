В Сумській області в ДТП потрапив шкільний автобус. ВІДЕО

На Сумщині водій вантажівки вирішив проскочити перехрестя, і не пропустив шкільний автобус, який мав перевагу в русі. Сильний удар, якась мить, і обидва транспортні засоби вилетіли з дороги. Як на вантажівці так і на автобусі помітні сліди від удару, а найгірше, що в аварії постраждали діти. В автобусі їхало одинадцятеро школярів.