В Сумській області в ДТП потрапив шкільний автобус. ВІДЕО
В Сумській області в ДТП потрапив шкільний автобус. ВІДЕО
На Сумщині водій вантажівки вирішив проскочити перехрестя, і не пропустив шкільний автобус, який мав перевагу в русі. Сильний удар, якась мить, і обидва транспортні засоби вилетіли з дороги. Як на вантажівці так і на автобусі помітні сліди від удару, а найгірше, що в аварії постраждали діти. В автобусі їхало одинадцятеро школярів.
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