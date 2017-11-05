Поліція Харківщини розкрила звіряче вбивство маленької дитини. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

Поліція Харківщини розкрила звіряче вбивство маленької дитини. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

21:00 05.11.2017

На тілі хлопчика експерти нарахували більше трьох десятків ножових поранень. Зловмисник, який жорстоко розправився з маленьким жителем Великобурлуцького району, був затриманий протягом доби.

27 жовтня опівдні від оператора «102» до місцевого відділення поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу меморіального комплексу селища Великий Бурлук жителі району виявили у лісопосадці тіло дитини.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом відділення поліції та Головного управління Національної поліції в Харківській області.

В ході проведення оперативних заходів правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився місцевий, 2009 року народження, учень 2 класу школи-інтернату, який з третього вересня розшукувався поліцією як безвісно зниклий.

- Як тільки до відділення поліції надійшла інформація про зникнення дитини, нами відразу було організовано комплекс оперативно-розшукових заходів з метою встановлення її місця знаходження, - розповів заступник начальника ГУНП в Харківській області-начальник кримінальної поліції В’ячеслав Давиденко. - Від місцевого населення постійно надходила інформація про те, що хлопчика, схожого за прикметами, бачили у кількох місцях. Усі ці напрямки ми відпрацьовували. Розшукові заходи здійснювались не тільки працівниками поліції, нам допомагала місцева громада, рятувальники, місцеві мисливці. Хочу подякувати всім небайдужим громадянам за те, що активно співпрацювали з поліцією.

Пошуки тривали два місяці. Тіло дитини виявили з ознаками насильницької смерті. В той же день особу зловмисника, який вчинив цей страшний злочин, було встановлено. Ним виявився 48-річний місцевий житель, який зізнався у скоєному.

- Під час слідчого експерименту затриманий холоднокровно з подробицями розповів, як розправився з дитиною, - розповів заступник начальника ГУНП в Харківській області-начальник слідчого управління Сергій Чиж. - У день убивства він на могилі напоїв хлопчика горілкою, дочекався, поки той знепритомніє, і після цього відніс його до пустиря, де наніс 32 ножові поранення. Психічно хворій людині здалося, що хлопець зазіхає на його право збирати з могил їжу та напої. Таку жорстокість пояснив тим, що йому подобається колір крові. Кожного дня він приходив на місце захоронення хлопчика, щоб подивитися, як розкладається його тіло.

За словами інспектора ювенальної превенції Великобурлуцького відділу поліції Сергія Терещенка, раніше дитина часто ходила на кладовище, збирала цукерки та печиво. Зростав хлопчик у неповній родині, батько давно проживає окремо у сусідньому селі. Окрім нього, в родині є ще двоє дітей. Вони виховуються у Куп’янській спеціальній школі-інтернаті. Мати працює прачкою, спиртним не зловживає, але вихованням дітей належним чином не займається.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

Наразі слідчі дії тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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